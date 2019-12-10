https://static.news.ru/photo/c58ec926-1b82-11ea-a305-fa163e074e61_660.jpg Антон Бабиков Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биатлонист сборной России Антон Бабиков, выступавший на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, где он занял 14-е место, отправлен в Россию без оружия.

В связи с тем, что его винтовка была оформлена вместе с оружием команды, он сможет её получить только после третьего этапа Кубка мира и возвращения сборной.

Это беспрецедентный случай неорганизованности СБР. Антон был вынужден из Эстерсунда добираться за свой счёт до Стокгольма, а оттуда лететь в Россию. Президент СБР Владимир Драчёв обещал задействовать его на Кубке IBU, но в итоге спортсмен был вынужден вернуться домой. Возможности тренироваться и выступать на Кубке России у него нет, так как я не могу забрать винтовку у другого спортсмена, — рассказал NEWS.ru личный тренер Бабикова Виктор Никитин.

Как сообщал ранее News.ru, несмотря на 14-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира и 25-е место в общем зачёте, тренерский штаб не дал Бабикову возможности даже продолжить выступления на Кубке IBU, так как ранее он не выполнил для этого критерии отбора.