Бабиков объяснил, почему допустил шесть промахов в суперспринте в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков предположил, что его промахи при стрельбе на этапе Кубка IBU в Шушене связаны с ментальными проблемами. Как сказал спортсмен «Матч ТВ», изначально он связывал нестабильность в работе на рубеже с морозом, но впоследствии изменил мнение.

Некоторое время назад потерял стрельбу, связывал это с морозом, потому что бежать приходится в толстых перчатках, и не мог подстроиться. Но сейчас надо было стрелять, но что-то не получается, хотя мне это совершенно несвойственно. Нужно всё это, конечно, проанализировать, что-то поменять, — сказал Бабиков.

Биатлонист признался, что постоянно упражняется в стрельбе, причём не только на тренировках, но и в свободное время. Однако на данный момент найти причину неудач не получается.

Думаю, что это больше в голове, потому что на тренировках стреляю исключительно нули. Что не получатся сейчас, пока не могу сказать, — добавил атлет.

Бабиков занял 14-е место в суперспринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене. Спортсмен допустил шесть промахов на огневых рубежах и уступил 50,4 секунды победителю гонки — норвежцу Филипу Фьелду Андерсену.

Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете 4 × 7,5 километра. Также в его активе значатся три золотые и три бронзовые медали первенства Европы.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Тамара Дербушева сдала положительный тест на COVID-19 и была помещена на карантин в норвежском Шушене, где должен состояться второй этап Кубка IBU. Заболевание «протекает в лёгкой форме».