https://static.news.ru/photo/bbdb50cc-1ff4-11ea-815d-fa163e074e61_660.jpg Антон Бабиков Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему вернулся с Кубка мира в Россию без винтовки.

Мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки». И что по сути, это их решение, а не моё. Есть аудиозапись того, как я разговаривал с тренерами, — цитирует Бабикова Sport.24.

Бабиков рассказал, что ему предложили два варианта: лететь домой в Россию без оружия и готовиться к «Ижевской винтовке» или тренироваться вместе командой на Кубке IBU. При этом биатлонист отметил, что там бы никто не помогал ему с тренировками.

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.