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Прокуратура Инсбрука выдвинула обвинения против австрийских спортсменов Штефана Денифля и Макса Хауке. Они обвиняются в нарушении антидопинговых правил и мошенничестве на €500 тысяч.

По версии следствия, бывший велогонщик Денифль с 2014 по 2018 год прибегал к кровяному допингу и гормону роста, а также мошенническим путём получил более €500 тысяч. Ему могут назначить от года до 10 лет тюрьмы, сообщает Kronen Zeitung.

Бывший лыжник Хауке, начиная с сезона 2015/2016, также обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Во время задержания он был запечатлён на видео принимающим кровяной допинг. В случае обвинения ему грозит тюремное заключение от шести месяцев до пяти лет.

Оба обвинения ещё не признаны окончательными, даты процесса пока не установлены.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что из-за нового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) у России могут возникнуть проблемы с участием в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, если спортивные федерации, ответственные за процедуру передачи базы данных Московской лаборатории, доказательно не опровергнут подозрения в каких-либо манипуляциях, писал News.ru.