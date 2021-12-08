Австралия вслед за США объявила бойкот Олимпиаде в Пекине

Австралийские политики не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. При этом премьер-министр государства Скотт Моррисон заверил, что местные атлеты получат возможность принять участие в соревнованиях. Об этом сообщает Reuters.

Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее, австралийские спортсмены поедут, — заявил Моррисон.

При этом действия австралийских политиков раскритиковал представитель посольства Китая в Канберре. По его словам, нынешние затруднения в отношениях между странами лежат на австралийской стороне.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Ранее зампредседателя Европарламента Никола Бер призвала к «тотальному бойкоту» зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования в КНР, по её словам, являются ошибочной площадкой в неправильном месте.