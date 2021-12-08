Австралийская пловчиха обвинила двух тренеров в сексуальных домогательствах

Двукратная медалистка летних Олимпийских игр, австралийская пловчиха Мейделин Гровс выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах в отношении двух тренеров Федерации плавания Австралии. Как рассказала спортсменка, всё началось в 13 лет и продолжалось вплоть до того, как ей исполнилось 18-ти. Об этом сообщает ABC.

По словам Гровс, один из специалистов делал ей замечания с сексуальным подтекстом, в то время как второй смотрел на её грудь и прикасался к ней. При этом пловчиха не стала называть имена наставников, но отметила, что один из них до сих пор осуществляет тренерскую деятельность.

В то же время, Гровс заявила, что не намерена подавать в полицию. А в Федерации плавания Австралии сообщили, что приняли данную информацию к сведению, и пообещали разобраться в ситуации.

26-летняя Гровс завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио. Спортсменка стала второй на дистанции 200 метров баттерфляем, а также помогла национальной команде Австралии занять второе место в комбинированной эстафете 4 × 100 метров. Также в её активе значится бронза чемпионата мира.

Ранее представители Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что в январе 2022 года проведут личную встречу с двукратной победительницей турниров Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай. В пресс-службе организации сообщили, что накануне контактировали, и выразили обеспокоенность по поводу безопасности теннисистки.