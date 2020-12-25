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Авербух прокомментировал выступление Коляды на чемпионате России

17:37, 25 декабря 2020 106
Илья Авербух Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Михаила Коляды на чемпионате России в Челябинске. Ученик Алексея Мишина, набрав 296,15 балла, стал чемпионом страны.

В первую очередь хочу сказать спасибо Алексею Мишину. Его школа, люди, которые всегда с ним, — это большого стоит. Создать такой мир, мишинский мир, в котором есть место стремлениям, требованиям, целям, — большой успех. Спасибо Алексею Мишину, что дал возможность поработать с Колядой. Очень рад за Мишу. Жалко, что чемпионат Европы отменили, он бы был главным претендентом на победу. Будем надеяться, что на чемпионате мира он сумеет себя проявить, — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Второе место на чемпионате мира занял Макар Игнатов (265,37), а третьим стал Марк Кондратюк (260,31).

Ранее NEWS.ru писал, что фигурист Илья Авербух впервые высказался о своей женитьбе. Он поблагодарил всех за поздравления.

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