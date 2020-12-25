Авербух прокомментировал выступление Коляды на чемпионате России

В первую очередь хочу сказать спасибо Алексею Мишину. Его школа, люди, которые всегда с ним, — это большого стоит. Создать такой мир, мишинский мир, в котором есть место стремлениям, требованиям, целям, — большой успех. Спасибо Алексею Мишину, что дал возможность поработать с Колядой. Очень рад за Мишу. Жалко, что чемпионат Европы отменили, он бы был главным претендентом на победу. Будем надеяться, что на чемпионате мира он сумеет себя проявить, — сказал Авербух в эфире Первого канала.