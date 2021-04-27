Авербух отреагировал на переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/4bb8cdfa-a785-11eb-989c-96000091f725_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух отреагировал на переход пары фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов к тренеру Этери Тутберидзе. Слова Авербуха приводит Sport24.

Это всё может им помочь. По большому счёту ничего не меняется, главным тренером остаётся Максим Траньков, который уже два года работает с парами. Ребята будут работать в России, они знают Этери Тутберидзе. Я уверен, что это добавит им стабильности в выступлениях и пойдёт на пользу, потому что сотрудничество с Зуевой не дало ребятам большого прогресса, — сказал Авербух.

На прошедшем чемпионате мира Тарасова и Морозов заняли четвёртое место. Они являются призёрами чемпионатов мира и Европы в парном катании.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала будущую работу Тарасовой и Морозова с Тутберидзе замечательной новостью.