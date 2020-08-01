Авербух об уходе Косторной: поддерживаю того, кому сейчас больно и обидно

https://static.news.ru/photo/3fc81956-d427-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший фигурист, а ныне предприниматель и хореограф Илья Авербух прокомментировал уход Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

В комментарии под постом Тутберидзе в Instagram экс-фигурист отметил, что «труженикам всегда воздаётся» как успехом, так и «пощёчинами от самых близких». Однако «труженик-созидатель всегда будет первым», заметил Авербух. Он добавил, что считает Тутберидзе по-настоящему талантливым специалистом, и посоветовал ей бороться с горечью от потери ученицы трудом и верой.

Я поддерживаю того, кому сейчас очень по-человечески просто больно и обидно, — заключил Авербух.

Как писал NEWS.ru, заслуженный тренер России объявила об уходе 16-летней чемпионки Европы по фигурному катанию в Instagram. Тутберидзе написала, что Косторная выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования — представила список спортсменок, с которыми не хочет делить лёд. В комментариях тренер уточнила, что девушка ушла в группу Евгения Плющенко.