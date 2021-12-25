Авербух назвал российских фигуристок, достойных выступить на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф и продюсер Илья Авербух сказал, что право поехать на Олимпийские игры в Пекине должны получить наиболее успешно выступившие на чемпионате России фигуристки. Как он сказал РИА Новости, в Китай должны отправиться Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Валиева, Трусова и Щербакова завоевали право выступить на Олимпиаде, ведь чемпионат России — определяющий турнир в плане отбора к Играм. Соревнования были очень эффектными и насыщенными. Мы увидели серьёзную борьбу, все девчонки – молодцы, — сказал Авербух.

Прославленный фигурист особо выделил Валиеву, отметив, что та «выдала фантастический прокат». При этом Авербух выразил мнение, что итоги соревнований были объективны.

Золото чемпионата России в женском одиночном катании завоевала Камила Валиева, набравшая 283,48 балла по итогам короткой и произвольной программ. Серебро взяла Александра Трусова (248,65), бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Ранее журналист и блогер Василий Уткин заявил, что с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой поступили несправедливо на чемпионате России. Подопечная Алексея Мишина на первенстве страны заняла седьмое место, что может не позволить ей отобраться на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.