Атлетка из Белоруссии рассказала о сложном характере Тимановской

Белорусская легкоатлетка и участница Олимпиады-2020 в Токио Анастасия Мирончик-Иванова высказалась о сложном характере соотечественницы Кристины Тимановской. По словам спортсменки, Тимановская оказывала психологическое давление на других коллег и жить с ней просто отказывались, сообщает RT.

Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление, — сказала Мирончик-Иванова.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановкая отреагировала на скандал вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. Она рассказала, что никто из спортсменов не может чувствовать себя безопасно.

Новость о том, что спортсменку насильно вывезут в Белоруссию из Токио, появилась 1 августа. Предполагаемая причина — пост в сторис Instagram о том, что белорусские чиновники «облажались» с допинг-тестами, из-за чего некоторые спортсменки не смогли отправиться на первую в жизни Олимпиаду, а ей сообщили о необходимости участвовать в эстафете 4×400.