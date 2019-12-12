Казахстанский баскетбольный клуб «Астана» подписал контракт с американским разыгрывающим защитником Джеймсом Флоренсом, сообщает пресс-служба клуба.
31-летний баскетболист успел поиграть в Америке и Европе. С 2011 по 2013 год выступал в составе украинского клуба «Кривбасс». Предыдущей командой Флоренса была ливанская «Чемпвилль».
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Президентский баскетбольный клуб «Астана» объявляет о подписании контракта с американским разыгрывающим защитником — Джеймсом Флоренсом. Вся подробная информация о новичке столичной команды - карьера, достижения и самая подробная статистика опубликованы на нашем сайте http://pbcastana.kz Также рекомендуем подписаться на аккаунт Джеймса в Instagram @jimmyfl0 #PBCAstana #PresidentialClubAstana #NBF #NBFKZ #UnitedLeagueVTB #VTB #Kazakhstan #Astana #NurSultan #Basketball #SamrukKazyna #SamrukKazynaTrust #SKTrust #JamesFlorence #ПБКАстана #ПрезидентскийКлубАстана #НФБ #НФБРК #ЕдинаяЛигаВТБ #ВТБ #Казахстан #Астана #НурСултан #Баскетбол #СамрукКазына #СамрукКазынаТраст #СКТраст #ДжеймсФлоренс
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