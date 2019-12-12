https://static.news.ru/photo/71dd11a6-1cc8-11ea-8383-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Флоренс Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Казахстанский баскетбольный клуб «Астана» подписал контракт с американским разыгрывающим защитником Джеймсом Флоренсом, сообщает пресс-служба клуба.

31-летний баскетболист успел поиграть в Америке и Европе. С 2011 по 2013 год выступал в составе украинского клуба «Кривбасс». Предыдущей командой Флоренса была ливанская «Чемпвилль».

Ранее NEWS.ru писал, что новым главным тренером краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» назначен Евгений Пашутин, контракт с 50-летним российским специалистом заключён до конца сезона.