Ассоциация гольфа США заявила об отказе проводить турнир на поле Трампа

https://static.news.ru/photo/e538ecbe-53fa-11eb-b384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) заявила, что не станет проводить один из четырёх главных турниров в году на поле, которым владеет действующий президент страны Дональд Трамп.

PGA Championship должен был состояться в 2022 году в комплексе в Нью-Джерси. Решение об отказе было принято после беспорядков, которые привели к штурму здания конгресса.

По словам главы PGA Джима Ричерсона, правление организации проголосовало за использование варианта расторжения соглашения. Контракт на проведение турниров в комплексе американского политика был подписан в 2014 году. Ему принадлежит ещё ряд полей для гольфа в США и Великобритании, передаёт Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что не менее 25 дел о внутреннем терроризме возбуждено в США после атаки на Капитолий 6 января.

Капитолий был атакован во время заседания конгресса, на котором должны были быть утверждены итоги выборов президента США. Победу, согласно народному голосованию и голосованию представителей коллегии выборщиков, одержал демократ Джо Байден. Сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали Белый дом, членам конгресса пришлось срочно эвакуироваться. В ходе беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский.