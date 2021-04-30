Арутюнян признался, что не считает Тутбердзе особенным тренером

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Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова хотела перейти к нему, когда занималась под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает YouTube-канал KonOff.

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, что бронзовый призёр чемпионата мира Александра Трусова хотела перейти к нему, когда занималась под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает YouTube-канал KonOff. Да,...