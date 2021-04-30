16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Арутюнян признался, что не считает Тутбердзе особенным тренером

12:32, 30 апреля 2021
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян назвал лучших специалистов в фигурном катании, работающих в России. Об этом сообщает YouTube-канал KonOff.

Кто в России сейчас номер один? В своё время для меня иконой был Станислав Алексеевич Жук. А сейчас... Татьяна Анатольевна Тарасова не работает. Сейчас для меня иконы — это Тамара Николаевна Москвина и Алексей Николаевич Мишин, — сказал Арутюнян.

Что касается группы Этери Тутберидзе, известный специалист отметил, что не видит в их работе чего-то особенного.

Нормально они работают, но я не вижу там ничего такого особенного. Просто хорошая ситуация, хорошие ребята, хорошие тренеры, хороший штаб. Этери хорошо работает и хорошо руководит всем процессом, ребят хороших набирает. Но чтобы стать, как Алексей Николаевич и Тамара Николаевна, ещё нужно время. Лет 20, где-то так, — добавил он.

Ранее сообщалось, что известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством, в частности, занимается трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео