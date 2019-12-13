https://static.news.ru/photo/db26e77e-1db6-11ea-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: yar-rugby.ru

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев заявил, что пока рано давать оценки решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое отстранило Россию на четыре года от всех соревнований.

Ещё ничего не случилось, есть апелляция и CAS. Подождём, у нас допинга практически не бывает. В нашем виде спорта его просто нет, — сказал Артемьев журналистам.

Говоря о выступлении спортсменов под нейтральным флагом, Артемьев заявил, что «регбисты примут то решение, которое примет государство».

Мы выступаем под своим флагом и другого не представляем, — сказал он.

Ранее президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что Россия может отказаться от проведения женского квалификационного олимпийского турнира, писал NEWS.ru. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, а также запретил проведение международных соревнований на территории страны.