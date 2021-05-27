«Армейцы» должны: ЦСКА влетает в «Финал четырёх» фаворитом

Вечером 28 мая в Кёльне стартует «Финал четырёх» баскетбольной Евролиги. По традиции московский ЦСКА сыграет в полуфинале турнира. В этом году соперником команды Димитриса Итудиса станет «Анадолу Эфес». Рассказываем, почему «красно-синие» обязаны выиграть рекордный, 20-й титул и что из себя представляют соперники.

ЦСКА

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон-2020/21 по праву можно назвать удивительным. Состав участников в этом году существенно отличается от того, что мы привыкли видеть ранее. Нет здесь подмосковных «Химок», мадридского «Реала» и турецкого «Фенербахче». Пока только ЦСКА держит планку и продолжает оставаться одним из самых стабильных клубов Европы.

И это заслуженно. «Армейцы» лишь раз пропустили решающую стадию европейского чемпионата с 2003 года. Случилось это в 2011-м, и, если честно, вспоминать те матчи не хочется совсем. Но ЦСКА нужно отдать должное — таким количеством участий в «Финале четырёх» могут похвастаться только москвичи. Да и над всеми соперниками в личных встречах они имеют весомое преимущество.

Правда, в этом году, у «красно-синих» серьёзные проблемы во внутренней кухне. Главная звезда команды, защитник Майк Джеймс покинул коллектив. Уехал он в «Бруклин Нетс», клуб Национальной баскетбольной ассоциации, но очень быстро и там стал не нужен. Теперь ЦСКА придётся улаживать нарастающий конфликт в виде выплаты неустойки за огромный контракт. Плюс травмы у игроков, проходящие через весь сезон. В общем, забот у руководства и тренерского штаба хватает.

При этом удивительным образом греческому специалисту очень быстро удалось найти замену снайперу. Роль Джеймса занял Уилл Клайберн, иногда на первый план выходят Даниэл Хэкетт, Йоханнес Фойгтман, Торнике Шенгелия и новичок Габриэль Лундберг. Благодаря им ЦСКА ворвался в «Финал четырёх». Причём первым закрыв серию с «Фенербахче» со счётом 3-0. Остальные же участники мучительно выбивали место под солнцем на протяжении пяти игр.

Никто не сомневается в умении Итудиса объединить команду в трудные минуты, найти в каждом игроке талант и раскрыть его. Отсюда и практически 100-процентная уверенность в победе «армейцев».

«Анадолу Эфес»

Seskimphoto via www.imago-images/Global Look Press

Турецкий клуб даже близко не стоит рядом с российским грандом. Их выход в «Финал четырёх» в 2019-м и 2021 году — чистая случайность и не позволяет создать ореол успеха.

Никаких загадок у команды нет. Клуб полностью зависим от двух исполнителей — Шейна Ларкина и Василие Мицича. Именно они в большинстве матчей являются героями, которые подняли «Эфес» на новый уровень. Психологически команда неустойчива, и если ЦСКА обыграет соперника в первом матче, то можно быть уверенным в участии москвичей в финале.

Довольно часто турки проваливают длинные отрезки. Вспомнить хотя бы встречи плей-офф с «Реалом». Подопечные Эргина Атамана с огромным трудом сумели дожать мадридцев в пятом матче. Но свечей игра точно не стоила.

Сейчас вы можете упрекнуть меня, вспомнив очные встречи регулярного чемпионата. В последний раз «Эфес» разгромил «красно-синих» с разницей в 30 очков (100:70), но сделать это вновь туркам не удастся. ЦСКА явно будет настроен на месть, а как мы видели по плей-офф, «Анадолу» не умеет с достоинством держать удар и планку. Тем более ЦСКА уже справлялся с соперником в финале Евролиги-2019. И довольно примитивно.

По существу, Атаман — главный по поражениям в истории Евролиги. На его счету 147 проигранных матчей в чемпионате. Единственное, что его сейчас вытаскивает со дна, удачное приобретение тех самых гениев. Но Ларкин и Мицич не способны превратить команду из неудачников в чемпионов. Понятно, что баскетбол — это лотерея. Но здесь фаворит очевиден, чего не скажешь про другую пару «Барселона» — «Милан».

«Барселона»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Каталонцы очень похожи на «Эфес». Они по своей сути те ещё неудачники. Последний раз чемпионами Евролиги «синие-гранатовые» становились в 2010-м. Но уже сейчас команду можно поздравить: ребята вышли в «Финал четырёх» впервые с 2014 года.

И это вполне объяснимо: бюджет увеличен, звёзды в лицах Николы Миротича и Кори Хиггинса приглашены. К тому же к команде присоединился Шарунас Ясикявичюс.

Но даже звёзды имеют свойство гаснуть. Что и произошло в серии против петербургского «Зенита», который впервые в истории добрался до такого уровня. «Гранатовые» с огромным трудом обошли представителей России (3-2). Не было яркости, уверенности на паркете, психологии победителей. И сейчас как никогда необходимо вступить в борьбу, проявив характер. Не думать о слабом «Милане».

«Милан»

Eduard Martin via www.imago-imag/Global Look Press

Пожалуй, это самый пожилой клуб, не принимающий участия в «Финале четырёх» (с 1992 года).



Сейчас «Милан» имеет в своём активе гениального Этторе Мессину (четырёхкратный обладатель золота Евролиги) во главе, титулованных Кайла Хайнса, Серхио Родригеса и Луиджи Датоме.

В плей-офф против «Баварии», такого же дебютанта, как и «Зенит», миланцы чуть с треском не провалились. Но обвинять здесь некого. Это практически новая команда. А поднять её за два года не под силу даже Мессине.

Вместе с характером у ребят отсутствует уверенность и целостность игры. Это явный аутсайдер текущей четвёрки. И спасти ситуацию должны именно купленные звёзды.