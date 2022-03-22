Арбитров из России не допустили к работе на ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил судей из России и Белоруссии к работе на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье, сообщает «Матч ТВ». Состав судейской бригады пока неизвестен.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Причина такого шага — военная операция России на территории Украины.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что изоляция российских фигуристов от остального мира имеет негативный, но не убийственный эффект. По его мнению, когда отечественных спортсменов снова выпустят на международную арену, они покажут свою силу.