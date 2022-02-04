Арбитр из США поставила российским фигуристам меньше всех баллов на ОИ

Судья из США Пэгги Грэм поставила российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову меньше всех баллов (81,12) в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. В то же время коллектив из Китая она оценила лучше всех судей бригады (84,80).

По итогам короткой программы в соревнованиях пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место, пропустив вперёд китайцев Вэньцзинь Суй — Цун Хань. Они набрали за свой прокат 82,83 балла. Россияне уступили им 0,13 балла.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном втором месте после первого соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 26 баллов.