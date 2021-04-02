Апгрейд биатлона: усилить тренерский штаб и вернуть спортсменов в команду

Свыше 50 ведущих российских тренеров подвели итоги сезона в Ханты-Мансийске. Они заслушали доклады старших наставников сборных команд, обсудили список кандидатов в олимпийский сезон, условия тренировок и отбора. Спецкор NEWS.ru подводит итоги мероприятия, которые прокомментировали президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Старшие тренеры основного состава сохранили посты

Весенний тренерский совет в биатлоне — это подведение итогов сезона, возможность региональных наставников задать вопросы тренерам сборной, а также площадка для творческих споров и дискуссий. В этот раз в столице Югры было на редкость спокойно. Юрий Каминский и Михаил Шашилов отчитались о своей работе, ответили на конструктивные вопросы и получили удовлетворительные оценки, даже несмотря на посредственные выступления команды.

При этом в зале царила благодушная атмосфера, и тренеров никто не пытался «топить». Во-первых, они отработали всего год в непростых условиях, во-вторых — на носу Олимпиада и очереди из желающих идти на расстрельную должность нет. Наконец, тренерам прямо сказали, что им доверяют и они должны продолжить работу и в следующем сезоне.

Звучали и интересные предложения из зала. В частности, почётный вице-президент СБР и старейшина тренерского цеха Вадим Мелихов предложил провести летний чемпионат России в 2021 году на олимпийском стадионе в Сочи. Работу Каминского коллеги признали удовлетворительной единогласно, по Шашилову возникли небольшие разногласия в виде одного воздержавшегося и двух проголосовавших против.

Как и год назад, наибольшей критике был подвергнут старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков, работу которого признали неудовлетворительной. Причиной стали слабые выступления его подопечных на первенстве мира, где юниоры завоевали всего две бронзовых награды усилиями Михаила Первушина. При этом работа старших тренеров команды «Б» Сергея Коновалова и Сергея Белозёрова была признана удовлетворительной, хотя подопечные последнего не смогли подняться выше десятого места в общем зачёте Кубка IBU, что является худшим результатом в истории для мужской команды.

Старшие тренеры основной команды Каминский и Шашилов получили кредит доверия на основании прошедшего сезона по совокупности результатов. Кто будет их помощниками, мы решим в ближайшие дней десять. Тренер по резерву Большаков получает неудовлетворительную оценку третий год подряд, и стоит сильно задуматься над тем, продолжать ли работу с этим тренерским штабом или предлагать кого-то другого. Этот вопрос мы обсудим на ближайшем заседании правления, — рассказал NEWS.ru президент СБР Виктор Майгуров.

Почему тренер должен отвечать за тех, кого он не тренирует

Следующим вопросом стало рассмотрение расширенного списка кандидатов в сборную команду. Сам по себе этот перечень спортсменов, в который вошли по 24 человека, ничего не значит. Он будет сокращён после прохождения углублённого медобследования и утверждения правлением. Сейчас в него включили практически всех, кого только можно, включая будущую румынку Наталью Ушкину, другого героя чемпионата России Максима Цветкова, находящихся в декрете Екатерину Юрлову-Перхт и Кристину Резцову, а также собирающуюся туда Полину Шевнину. Попали в перечень и лучшие юниоры этого сезона: Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Михаил Первушин, Даниил Серохвостов и Андрей Вьюхин.

Анастасия Гореева/vk.com

Важным вопросом также остаётся самоподготовка, на которой продолжают настаивать отдельные спортсмены. Однако старшие тренеры национальных команд Каминский и Шашилов высказали пожелание, чтобы сильнейшие биатлонисты готовились с командой, так как тренеры в олимпийский сезон будут нести ответственность за всех спортсменов. Окончательно этот вопрос будет решаться на правлении.

Спортсмены должны готовиться в команде, а не по одному, тренируясь непонятно как. Я не видел ни одного даже самого титулованного спортсмена, который без тренера работал бы лучше, чем с тренером средней руки. Со спортсменами мы сейчас ведём диалог, согласовываем условия, но пока всё находится на стадии переговоров. В середине апреля состоится экспертный совет. После него мы должны окончательно определиться, — рассказал Каминский спецкору NEWS.ru.

По словам наставника, он не тренировал этих спортсменов, но его спрашивают за них, как со старшего тренера.

В противном случае мне надо уходить с должности старшего тренера и называться каким-нибудь тренером по резерву. Так получилось, что оба лидера оказались вне команды, — отметил он.

Пока тренеры и руководство федерации уговаривают спортсменов согласиться на подготовку в сборной, но вопрос заключается в том, есть ли у них реальные рычаги, если те откажутся идти на компромисс. Сможет ли Майгуров и его коллеги по правлению СБР лишить спортсменов на самоподготовке централизованного финансирования или заставить их отбираться в команду на общих основаниях? Ведь если сейчас не проявить жёсткость, то всё останется как прежде. В то же время пойдёт ли на пользу спортсменам и команде такая принудиловка?

Насильно в сборную команду никого за уши не притянешь, но они должны понимать, что при прочих равных выбор того или иного спортсмена будет отдан тому, кто готовится в команде, потому что тренеры знают, какую работу делали эти спортсмены, и им проще планировать результат с понятными спортсменами, а не теми, кто на самоподготовке. Но в сегодняшней сборной я считаю, что о самоподготовке может говорить только Александр Логинов и больше никто. Думаю, в мужской и женской сборной будет разная структура, но на эти вопросы мы дадим ответы в ближайшие пару недель, — заключил Майгуров.