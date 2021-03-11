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Антирекорд: ЦСКА проиграл «Милану» в Евролиге

09:04, 12 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Милану». Встреча завершилась со счётом 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14). Американский защитник Майк Джеймс в очередной раз показал себя в составе команды хозяев, заработав 21 очко. В рядах противника выделился Кевин Пантер с 32 очками. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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