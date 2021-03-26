Анна Щербакова назвала победу на чемпионате мира огромной честью

https://static.news.ru/photo/9f46c89c-8e84-11eb-b5d2-96000091f725_660.jpgАнна ЩербаковаФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Россиянка Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира в Стокгольме среди женщин, назвала свой успех огромной честью. По её словам, прошедший турнир был для неё очень важной ступенью в карьере.
По сумме двух программ 16-летняя россиянка набрала 233,17 балла, что стало лучшим результатом.
Тренеры хотят понимать, что нам интересно, что нам хочется катать, всегда спрашивают, нравится ли нам музыка, чувствуем ли мы её. Если я не чувствую музыку, то не смогу её передать. Считаю, что мои программы мне подходят, мне нравится передавать образы на льду, — цитирует ученицу Этери Тутберидзе ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские фигуристки взяли весь пьедестал чемпионата мира в соревнованиях женщин. Анна Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).