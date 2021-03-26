Анна Щербакова назвала победу на чемпионате мира огромной честью

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Мы это сделали! Нашим фигуристкам удалось занять весь пьедестал чемпионата мира. Теперь официально: женское фигурное катание — лучшее на планете Земля. NEWS.ru рассказывает, как Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова творили историю в Стокгольме. И как нам в этом помогала японка Рика Кихира.

Трусова пошла на риск Пожалуй, не будет лукавством сказать, что судьба Александры Трусовой в произвольной программе после фиаско в первом соревновательном дне интересовала не меньше, чем то, как распределятся медали...