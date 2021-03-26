16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Анна Щербакова назвала победу на чемпионате мира огромной честью

01:41, 27 марта 2021 118
Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Анна Щербакова, которая выиграла чемпионат мира в Стокгольме среди женщин, назвала свой успех огромной честью. По её словам, прошедший турнир был для неё очень важной ступенью в карьере.

По сумме двух программ 16-летняя россиянка набрала 233,17 балла, что стало лучшим результатом.

Тренеры хотят понимать, что нам интересно, что нам хочется катать, всегда спрашивают, нравится ли нам музыка, чувствуем ли мы её. Если я не чувствую музыку, то не смогу её передать. Считаю, что мои программы мне подходят, мне нравится передавать образы на льду, — цитирует ученицу Этери Тутберидзе ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские фигуристки взяли весь пьедестал чемпионата мира в соревнованиях женщин. Анна Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео