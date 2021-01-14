«Ангел» против «Железа»: Плющенко и хореограф наметили битву года

Мир смешанных единоборств поглощён сейчас разговорами о возвращении Хабиба Нурмагомедова и его возможном реванше с Конором Макгрегором. Фанаты убеждены, что новая встреча заклятых противников станет самым мощным событием в MMA. Но они глубоко заблуждаются. Звание бой года, да что уж там — века, забито за другим противостоянием. В скором времени в октагоне могут появится двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а противостоять ему будет хореограф Алексей Железняков, работающий в команде Этери Тутберидзе. И это не шутка. Как взаимоотношения тренерских блоков Плющенко и Тутберидзе вышли на новый уровень, и что думают на этот счёт Татьяна Тарасова и Александр Шлеменко, рассказывает NEWS.ru

Что произошло?

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков на своей странице ВКонтакте опубликовал пост, в котором непросто эмоционально выступил против двукратного олимпийского чемпиона, но и вызвал его на ринг, «без прикрас».

Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу **********. Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь тритыщеседьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот! — написал Железняков.

Несмотря на полную уверенность Железнякова в том, что Плющенко увильнёт от вызова, новоиспечённый тренер сборной России дал согласие. Значит, бой состоится! В таком случае необходимо познакомиться с участниками поближе.

Участники боя

Боец номер один — Евгений Плющенко — в особом представлении не нуждается. Предводитель академии «Ангелов» и большой тренер в фигурном катании (с мая 2020 года). Евгений обладает большим спортивным бекграундом и знает вкус побед. Отличительные черты: гибкий ум, смекалка и хитрость. Евгению удобней всего будет бороться в стойке, а высокие скоростные характеристики помогут быстро утомить соперника.

Его оппонент не настолько известен широкой публике, поэтому сконцентрируем на нём чуть больше внимания. Алексей Железняков, как мы отметили ранее, является хореографом в группе Этери Тутберидзе. Они сотрудничают вместе уже более 10 лет. На начальном этапе совместной работы Железняков помогал ставить программы ученикам Этери Георгиевны (потом эти полномочия полностью перешли Даниилу Глейхенгаузу), а сейчас обучает фигуристов современной хореографии.

Алексей Железняков/vk.com

Отличительные черты: дерзость и бесстрашие. Способен бороться как в стойке, так и в партере (брейк-данс в помощь). Дополнительные характеристики, которые могут помочь в бою: гибкость и пластичность.

Суть конфликта

Этот вызов не возник на пустом месте. Взаимные перепалки тренерских блоков Тутберидзе и Плющенко положили начало зарождению конфликта между Евгением и Алексеем, но впервые в острую полемику оппоненты вступили в мае 2020 года.

Несомненно, уход Александры Трусовой вместе с тренером Сергеем Розановым и сёстрами Жилиными дался очень болезненно всему штабу Тутберидзе. Однако ярче всех из группы именитого тренера на тот период выступил именно Железняков (по сути, этот инфоповод и открыл публике ранее совсем неизвестного члена команды Тутберидзе). Он прошёлся катком как по Трусовой, назвав её предательницей, так и по Плющенко с его супругой Яной Рудковской. Железняков обвинил чету в переманивании учениц, отметил, что все их поступки связаны лишь с желанием «хайпануть» и усомнился в тренерских способностях Плющенко.

Евгений Плющенко, Александра Трусова и Дмитрий Михайлов Сергей Булкин/NEWS.ru

Плющенко, конечно, без внимания Железнякова тогда не оставил, но теперь у двукратного олимпийского чемпиона появилась возможность ответить своему недругу по-настоящему, по-мужски. К тому же, из желающих организовать бой уже выстроилась целая очередь. Вадим Финкельштейн, Владимир Хрюнов и Камил Гаджиев — небольшая часть промоутеров, которые готовы взяться за первый в истории поединок фигуристов на ринге.

Стоит ли драться?

Препятствий для того, чтобы довести это дело до логического завершения нет. Конечно, на первый взгляд всё это может показаться каким-то сумасшествием. Вроде бы взрослые и статусные люди, а разводят какой-то балаган. Но давайте посмотрим на ситуацию под другим углом. Например, российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко видит в возможном бое большое количество положительных моментов.

Это очень выгодная история с точки зрения привлечения аудитории. Не все, кто следят за фигурным катанием, наблюдают за MMA. К тому же, это нечто новое. Из фигурного катания никто не приходил на ринг, чтобы выяснить отношения. Ещё один плюс заключается в том, что люди не стали выяснять отношения на улице, в общественном месте, показывая тем самым неуважение ко всем другим, невоспитанность, а решили все уладить адекватным способом. Как модель выяснение отношения выход на ринг — это нормальное проявление. Раньше были дуэли, сейчас можно подраться на ринге, — сказал Шлеменко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Даже заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что выход на ринг иногда является необходимой мерой.

Я не поддерживаю такой формат выяснения отношений, но иногда очень хочется дать в морду, — сказала Тарасова NEWS.ru.

Что ж, пока всё говорит о том, что бой состоится. Поэтому запасаемся терпения и ждём продолжения серии. Цирк... ой, то есть битва только начинается!