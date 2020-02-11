https://static.news.ru/photo/d58127d0-4d72-11ea-8461-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала уход Антона Шипулина из спорта в депутаты.

Наш лидер Антон Шипулин просто ушёл, бросил команду, партнёров и стал депутатом Госдумы. Вместо того, чтобы биться за ребят, чтобы они смогли выступить на Играх 2018 года, — цитирует Резцову «Советский спорт».

Она отметила, что Шипулин мог бы отстаивать интересы «чистых» российских биатлонистов, чтобы те могли выступить на Олимпийских играх-2018.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой, писал NEWS.ru.