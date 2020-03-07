https://static.news.ru/photo/3d34c756-6092-11ea-8162-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова рассказала о тяжёлом психологическом состоянии свой дочери Кристины Резцовой, которая не смогла выступить на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Этот этап ответственный, а Кристина в психологическом плане сейчас подавлена. Как бы она ни старалась собраться на чемпионате Европы, осадок после чемпионата мира всё равно остался, — цитирует Анфису Резцову ТАСС.

Она отметила, что для неё стал неожиданным тот факт, что Кристину поставили на последний этап в эстафетной гонке. Анфиса Резцова считает, что её дочь не справилась с гонкой.

Ранее NEWS.ru писал о том, что женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Второе место заняла сборная Франции, третье — немецкие биатлонистки. Россиянки финишировали на пятом месте. В составе национальной сборной выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.