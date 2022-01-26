Анфиса Резцова отреагировала на мат в адрес своей дочери во время гонки

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала мат в адрес дочери Кристины со стороны французской биатлонистки Жулии Симон. Анфиса Резцова отметила, что нет никаких установок на тему того, что нельзя ругаться матом. Иностранцы, чувствуя силу российских спортсменов, с помощью мата выражают свою бессильную злобу, считает специалист. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

В правилах ничего не прописано, и мы делаем то, что делаем. Мы сильнейшие, и, если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон, — заявила Резцова.

Также она отметила, что в её спортивном прошлом тоже случались подобные конфликты.

Мы им отвечали, но сами никогда первыми не шли на конфликт, — добавила она.

Кристина Резцова после масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце, на котором она финишировала на четвёртом месте, заявила, что Жули Симон обматерила её на французском языке.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что спокойно воспринимает критику в адрес дочери, так как в СМИ всегда «много грязи и гадости». По её словам, дочка Кристина обладает таким характером, что ей «всё равно на сообщения в прессе».