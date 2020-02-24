https://static.news.ru/photo/0493a896-572c-11ea-80a6-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова считает, что её дочь Кристина должна выступить на чемпионате Европы, так как находится в хорошей форме

Обидно, что на чемпионате мира ее не поставили ни на одну гонку. Думаю, что на чемпионате Европы она должна все-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что на чемпионате Европы справедливость восторжествует, — цитирует Резцову РИА Новости.

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошла Кристина Резцова.

NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.