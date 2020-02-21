https://static.news.ru/photo/c69edeba-548e-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Анфиса Резцова Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды по биатлону и один раз в лыжных гонках) Анфиса Резцова собирается подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если её дочь Кристина не примет участие в гонках на чемпионате мира в Антхольце.

Кристину вроде как планируют на эстафету, но не знаю... Если не поставят её в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них. На федерацию, — цитирует Резцову Rusbiathlon.ru.

При этом Анфиса Резцова отметила, что Кристина в любом случае не собирается менять спортивное гражданство.