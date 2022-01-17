Американский журналист заподозрил Тутберидзе в ужине с судьями

Американский журналист Дейв Лиз в эфире на YouTube-канале The Skating Lesson заявил, что ужин Этери Тутберидзе с судьями мог повлиять на оценки её фигуристов на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине. По итогам соревнований все три ученицы Тутберидзе заняли лидирующие позиции, а также пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала серебро.

У (Евгении) Тарасовой и (Владимира) Морозова было сразу несколько ошибок в одном этом выбросе. <...> Даже если мы считаем, что они сделали величайший выброс всех времен, его потолок — плюс один. Но как это может быть величайший выброс, если там две ошибки? — сказал Лиз.

По его словам, хорватский судья был в числе тех, кого Тутберидзе пригласила на ужин. Это могло повлиять на оценки, считает журналист.

На чемпионате Европы российский фигуристы завоевали 9 медалей из 12. Все четыре золота на счету россиян.

Ранее сообщалось, что хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков эмоционально ответил хейтерам после триумфального достижения сборной России на чемпионате Европы. Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на турнире в Таллине.