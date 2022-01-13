Американский журналист сравнил программы учениц Тутберидзе с фастфудом

Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал программы, который ставит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Он считает, что постановки так сильно поставлены на поток, что они напоминают фастфуд. Они не связаны с идеей музыки и одинаковы, утверждает журналист. Его слова приводит «Лента.ру».

Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки, — сказал Лиз.

По его мнению, все программы учениц Тутберидзе, поставленные Глейхенгаузом, не связаны с идеей музыки и одинаковы. Он выбирает лирические композиции пустые и бессмысленные.

В эти дни в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В женских соревнованиях на медали претендует ученицы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз заявил, что получившая травму фигуристка Алёна Косторная не продержится с тренером Этери Тутберидзе и четырёх минут. По его мнению, тренерский штаб Тутберидзе разговорами о желании Косторной продолжать выступать ещё четыре года пытается ввести всех в заблуждение и тем самым «смягчить удар».