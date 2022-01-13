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Американский журналист сравнил программы учениц Тутберидзе с фастфудом

Американский журналист Лиз заявил, что программы хореографа Глейхенгауза похожи на фастфуд
13:09, 13 января 2022
Американский журналист сравнил программы учениц Тутберидзе с фастфудом Алина Загитова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Американский журналист Дейв Лиз раскритиковал программы, который ставит хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Он считает, что постановки так сильно поставлены на поток, что они напоминают фастфуд. Они не связаны с идеей музыки и одинаковы, утверждает журналист. Его слова приводит «Лента.ру».

Большинство программ Глейхенгауза напоминают мне фастфуд. Технически это еда, но она массового производства и такого качества, которое я бы не счел подходящим даже для своей собаки, — сказал Лиз.

По его мнению, все программы учениц Тутберидзе, поставленные Глейхенгаузом, не связаны с идеей музыки и одинаковы. Он выбирает лирические композиции пустые и бессмысленные.

В эти дни в Таллине проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В женских соревнованиях на медали претендует ученицы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз заявил, что получившая травму фигуристка Алёна Косторная не продержится с тренером Этери Тутберидзе и четырёх минут. По его мнению, тренерский штаб Тутберидзе разговорами о желании Косторной продолжать выступать ещё четыре года пытается ввести всех в заблуждение и тем самым «смягчить удар».

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