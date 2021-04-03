В США резко высказались о Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/0b587194-9569-11eb-b7b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий подкаста The Skating Lesson журналист из США Дейв Лиз нелестно высказался о российском тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом. В России «Самбо-70» (каток «Хрустальный», на котором тренируются подопечные Тутберидзе, привязан к этому учреждению. — NEWS.ru) и Этери стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери — это значит пойти против российского национализма, — заявил журналист в своём подкасте.

Любой российский спортивный журналист, который освящает фигурное катание, должен писать в определённом ключе, считает Лиз. Он пояснил, что те люди, которые называют его расистом — «придурки».

31 марта Лиз заявил, что многие спортсменки употребляют блокатор гормонов. Он полагает, что российские фигуристки также принимают этот препарат. Журналист выразил обеспокоенность состоянием здоровья подопечных Тутберидзе. Президент Федерации фигурного катания Россия Александр Горшков считает слова американского журналиста бредом.

Ранее NEWS.ru разбирался, почему скандалы школы Тутберидзе и Евгения Плющенко выглядят нелепо.