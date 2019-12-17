Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журналист Филип Херш, который работал на 18 Олимпиадах, заявил, что решение 17-летней российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало войну в социальных сетях между взрослыми.

Во всём этом хаосе со стороны руководства российского фигурного катания единственной публичной личностью, которая держится с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова. Её решение отдохнуть от соревнований вызвало войну в социальных сетях между взрослыми, — написал Херш на своей странице в Twitter.

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке в карьере, после чего тренеры в лице Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Татьяны Тарасовой устроили скандал.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разразившийся скандал, писал NEWS.ru.

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