https://static.news.ru/photo/285a878e-20bf-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский журналист Филип Херш, который работал на 18 Олимпиадах, заявил, что решение 17-летней российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало войну в социальных сетях между взрослыми.

Во всём этом хаосе со стороны руководства российского фигурного катания единственной публичной личностью, которая держится с достоинством, зрелостью и сдержанностью, является 17-летняя Алина Загитова. Её решение отдохнуть от соревнований вызвало войну в социальных сетях между взрослыми, — написал Херш на своей странице в Twitter.

In all the mudslinging by principals in the RUS figure skating world, the one person acting publicly with dignity, maturity and restraint is the 17-year-old, Alina Zagitova, whose decision to take a break from competition touched off the (anti)social media war among adults. — Philip Hersh (@olyphil) 16 декабря 2019 г.

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке в карьере, после чего тренеры в лице Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Татьяны Тарасовой устроили скандал.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на разразившийся скандал, писал NEWS.ru.