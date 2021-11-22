Американский журналист раскритиковал катание Щербаковой
Американский журналист Бейер заявил, что фигуристка Щербакова вообще не слышит музыку
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:13, 22 ноября 2021
Анна ЩербаковаФото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Американский журналист Джонатан Бейер заявил, что российская фигуристка Анна Щербакова вообще не слышит музыку. По его мнению, фигуристка просто машет руками и просто вращается, не обращая внимания на акценты в музыкальном произведении. Своими мыслями мужчина поделился в интервью на YouTube-канале The Skating Lesson.
Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они совершенно не обращают на неё внимания. Когда в музыке нарастает напряжение, она просто машет руками. В моменты кульминации она просто катится по льду. Когда темп меняется, с ней не происходит никаких изменений. Не знаю, обращает ли на это внимание Даниил Глейхенгауз или просто не понимает музыку, но она пропускает абсолютно все моменты, — сказал Бейер.
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при во Франции. В короткой программе она выступала под Dangerous Affairs by Inon Zur.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Анны Щербаковой на Гран-при Франции. В разговоре с NEWS.ru она назвала российскую фигуристку героиней и бойцом. По её словам, своим прокатом в произвольной программе спортсменка доказала, что на неё можно рассчитывать.