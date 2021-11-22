Американский журналист раскритиковал катание Щербаковой

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что навыки и умения бывших спортсменов могут помочь в политике. Она также считает, что для работы в Госдуме необходимо иметь высшее образование и поддержу со стороны избирателей. Своими мыслями бывшая фигуристка поделилась на странице в Instagram.

В Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Депутат-спортсмен, как и депутат-телеведущий, или депутат-врач, учитель, бизнесмен, артист, директор, военный... Ведь каждый из вышеперечисленных имеет высшее образование (а иногда...