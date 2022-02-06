Американский журналист объяснил, зачем спросил у Большунова о допинге

Американский журналист Натаниэль Херц, представляющий портал FasterSkier, объяснил свой вопрос российскому лыжнику Александру Большунову о допинге. Он задал его после победы россиянина в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Слова Херца приводит «Спорт-Экспресс».

Американец спросил, что ответил бы Большунов тем болельщикам, котроые задаются вопросом, а чист ли он и другие российские лыжники.

Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично. Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи, — объяснил журналист.

Он добавил, что тренеры сборной США считают, что Большунов чист, и люди хотят полностью доверять российскому спорту, но не могут из-за допинговых историй недавнего прошлого.

В ответ на этот вопрос Большунов заявил, что если бы люди видели, насколько сложны тренировки российских лыжников, то даже не задавались бы вопросами о допинге.

В воскресенье Большунов победил в скиатлоне с отрывом в одну минуту 11 секунд, несмотря на то что упал в самом начале гонки.