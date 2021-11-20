Американский журналист объяснил лояльность судей к дочери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис выразил мнение, что судьи лояльно оценивали выступления Дианы Дэвис, дочери известного тренера Этери Тутберидзе, не только в нынешнем, но и в прошлом сезоне. Как он заявил на видео, опубликованном на YouTube-канале The Skating Lesson, подобное отношение к спортсменке возникло после того, как члены жюри посетили день рождения прославленной наставницы.

В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо — пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвалась в мировую элиту. Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Так, стойте. Это бред! Магия началась в прошлом сезоне, когда внезапно, после того как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на её день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой, — заявил Лис.

Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным одержали победу в соревновании танцевальных пар на Кубке Варшавы по фигурному катанию. В сумме российский дуэт набрал 199,9 балла, опередив японцев Кану Мурамото и Дайсуке Такахаси (190,16) и американцев Кэролайн Грин и Майкла Парсонса (187,84).

При этом в короткой программе Дэвис и Смолкин набрали 81,3 балла. Для сравнения, на этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле соизмеримые результаты показали опытные канадцы Пайпер Гайлс и Поль Пуарье (81,35), а также Александра Степанова и Иван Букин (79,89).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап Гран-при Франции. По сумме за короткую и произвольную программы спортсменка набрала 229,69 балла. Турнир походил в Гренобле.