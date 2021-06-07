«Поцеловал в задницу всех»: американский журналист оценил интервью Розанова

Американский журналист Дейв Лиз прокомментировал последнее интервью тренера по фигурному катанию Сергея Розанова. Он считает, что россиянин «поцеловал в задницу всех». Своими впечатлениями журналист поделился на канале The Skating Lesson.
Бывший тренер группы Этери Тутберидзе недавно дал интервью изданию Sport24, в котором лестно отозвался о многих специалистах фигурного катания.
Розанов поцеловал в задницу всех. Он поцеловал в зад Этери Тутберидзе, когда признал, какой она прекрасный тренер, что он получил кучу опыта и просто хотел попробовать что-то новое, когда решил уйти. Он любит Тутберидзе, он любит Веру Арутюнян, жену Рафаэля, он поцеловал в зад Евгения Плющенко, поцеловал в зад Алексея Мишина, у которого прочитал все книги. Поцеловал в зад Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова, — сказал журналист.
Розанов перешёл в академию Евгения Плющенко в мае 2020 года.
Ранее сообщалось, что Розанов, представляющий академию «Ангелы Плющенко», рассказал, почему двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная не занимались вместе в школе Евгения Плющенко.