«Поцеловал в задницу всех»: американский журналист оценил интервью Розанова

Фото: gosu.coach/instagram.com

Белла Гаургашвили NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, до скольких лет длится карьера в её виде спорта. Она объяснила, почему её коллеги рано уходят из спорта. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале УДАЛОЙ.

Вообще карьера фигуристки длится лет до 19, потому что девочки все рано уходят. Потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я ещё держусь, — сказала Нугуманова. 18-летняя спортсменка добавила, что одной...