Американский журналист назвал абсурдными оценки Щербаковой на ЧР

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Представлять Россию в женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине должны Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, как победитель и призёры чемпионата России. Такое мнение в интервью ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию завершилась в субботу, 25 декабря. В женском одиночном катании победительницей турнира стала Камила Валиева, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала Анна Щербакова....