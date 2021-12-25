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Американский журналист назвал абсурдными оценки Щербаковой на ЧР

10:28, 26 декабря 2021
Американский журналист назвал абсурдными оценки Щербаковой на ЧР Анна Щербакова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Американский журналист Дэвид Кейн возмутился разнице судейских оценок произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Он назвал оценки Щербаковой «совершенно абсурдными». Своими мыслями журналист поделился на странице в Twitter.

Судьи поставили Щербаковой за произвольную программу 158,10 балла, несмотря на падение с единственного элемента ультра-си — четверного флипа. Выступление Туктамышевой с двумя тройными акселями судьи оценили на 153,12 балла.

То, что такое выступление Щербаковой позволило ей обойти Туктамышеву на пять очков, — совершенный абсурд. Щербакова как-то гарантировала себе медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка, — написал Кейн.

По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

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