Американский тренер счёл невозможной победу Щербаковой на Олимпиаде

https://static.news.ru/photo/94c44720-9071-11eb-9792-96000091f725_660.jpg Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Американский тренер по фигурному катанию Александр Уряшев оценил шансы Анны Щербаковой на победу на Олимпийских играх в Токио в этом году. Его слова приводит YouTube-канал TheSkatingLesson.

Щербакова заслужила победу на чемпионате мира. Ничего экстраординарного, но всё чисто, очень достойно. При этом я думаю, что с таким выступлением Олимпийские игры ей не покорятся. Если взять прокат на чемпионате России — да. Но все знают, что если бы Игры были сегодня, то чемпионкой была бы Валиева, — сказал Уряшев.

Как писал NEWS.ru, российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата мира в соревнованиях женщин. Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

28 марта Щербакова заявила, что выступит на командном ЧМ по фигурному катанию, который пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля.