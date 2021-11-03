Американского тренера по лёгкой атлетике обвинили в домогательствах

Несколько спортсменов обвинили американского тренера по лёгкой атлетике Рана Райдера в сексуальных домогательствах. Расследование в отношении наставника проведёт Американский центр безопасности спорта, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, в Американский центр безопасности спорта поступили многочисленные жалобы на специалиста.

Федерация лёгкой атлетики Великобритании порекомендовала бегунам Дэрилл Нейте и Адаму Джемили, работающим под руководством Райдера, прекратить любые контакты с тренером. Нейта является бронзовой медалисткой Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4×100 метров, а Джемили — чемпионом мира 2017-го на аналогичной дистанции.

Также отмечается, что в разное время Райдер сотрудничал с такими спортсменами, как олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов в тройном прыжке американец Кристиан Тейлор и победитель Игр в Токио в беге на 200 метров канадец Андре Де Грасс.

Ранее двукратная чемпионка парных Больших шлемов Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вступить с ним в романические отношения.