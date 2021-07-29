Американский скандал: как золото Олимпиады Рылова омрачил обиженный Мёрфи

Российский пловец Евгений Рылов добыл для России очередное золото Олимпиады. В его коронном заплыве на дистанции 200 м на спине он не оставил никаких шансов главным соперникам — американцу Райану Мёрфи и британцу Люку Гринбаку. К слову, пловцы США не отдавали чемпионство на протяжении 25 лет. А Россия и вовсе никогда не поднималась на первое место в этой дисциплине. Так что мы вновь увидели историческую победу!

Райан Мёрфи Du Yu/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Удивительно, но это сейчас мы с гордостью называем 24-летнего Рылова двукратным олимпийским чемпионом, а пять лет назад он был тем, кто просто прорвался в финал. Никто из соперников и подумать не мог, что Евгений спустя годы принесёт столько «проблем». А Рылов тем временем не просто рос, а становился героем и завоевал все медали, которые только можно. И приехав на Олимпиаду, он доказал, что не собирается возвращаться домой без наград. Сначала он обошёл другого россиянина Климента Колесникова на дистанции 100 м, которая, к слову, для него не была так важна. Мёрфи там был третьим. Затем он помог российской команде добыть серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем. Теперь же — золото на 200 м.

В финале Рылов действовал хладнокровно и уверенно. К первой половине дистанции у соперников он выигрывал уже полкорпуса. Следом — почти весь. За 50 метров до финиша он опережал американца на 0,72 секунды. Поверьте, это очень серьёзное время. Американец изо всех сил пытался достать конкурента, но сил на это не хватило. В итоге Рылов не просто коснулся рукой финиша первым, он ещё и завершил выступление, установив олимпийский рекорд — 1.53,27! Мёрфи пришлось довольствоваться серебром и результатом 1.54,15. Третьем финишировал британец Гринбэнк — 1.54,72.

Евгений Рылов Akihiro Sugimoto/AFLO/GLOBAL LOOK PRESS

Но даже после уверенной победы он оказался недоволен заплывом. В разговоре с журналистами он признался, что не до конца проплыл последний полтинник, а ноги и вовсе свело.

Сладкую победу тем не менее всё равно удалось омрачить. Соперники не справились с поражением и решили вывалить все эмоции на конференции, где намекнули на допинговую грязь в российском спорте.

Райан Мёрфи в интервью Washington post заявил, что на него психологически давит участие в соревнованиях, где «не всё чисто».

Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны, — сказал американец.

Бронзовый призёр турнира также не остался в стороне, поддержав коллегу из США. Видимо, не забыл прошлые обвинения в адрес российских спортсменов. Поэтому и не ограничился в красивой подборке слов.

Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается, — цитирует британца BBC .

Американец, правда, быстро понял, что все «бочки будут катить на него» и быстро отрёкся от сказанного. Свой эмоциональный порыв он скинул на то, что был расстроен поражением. Он поздравил россиянина с победой, но ещё раз повторил, что заплыв мог быть нечист.

Забавно проигрывают иностранные соперники. Что-то не помнится за время проведения текущей Олимпиады, чтобы хоть кто-то из России, уступив в финале, обвинял противников в нечестных схватках. А ведь можно было бы.

Нам остаётся лишь с улыбкой смотреть на этот британо-американский скандал. И наслаждаться победой Евгения, который абсолютно заслуженно и точно с чистой совестью может возвращаться на родину в качестве легенды плавания.