Американский пловец объяснил свои слова о допинге в адрес Рылова

Американский пловец Райан Мёрфи, который усомнился в честности победы россиянина Евгения Рылова на Олимпиаде в Токио, объяснил свои слова. Пловца из США цитирует «Матч ТВ».

По мнению Мёрфи, проблема допинга существует, однако он не делал никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам. Пловец считает, что виноваты журналисты, которые неправильно передали суть его ответа. Он отметил, что не хотел никого обидеть.

В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат, — сказал Мёрфи.

Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине. На данный момент в копилке сборной России 12 олимпийских золотых медалей.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание американского пловца Райана Мёрфи о допинге в России.