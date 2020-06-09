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Американский фигурист Риппон жёстко ответил Ягудину

10:21, 10 июня 2020 22
Адам Риппон Адам Риппон Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский фигурист Адам Риппон ответил олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину, который подверг его критике.

Ягудин извинился, но я не принимаю его извинений. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансофобию и расизм вместе со своей золотой олимпийской медалью и засунуть их себе..., — написал Риппон в своём Twitter.

Ранее Ягудин остро отреагировал на новость о пожертвовании Адама Риппона в фонд помощи чернокожим транссексуалам $1000. Сначала российский фигурист выложил на странице своего Instagram пост, в котором назвал этот поступок «ужасным», затем удалил его, но выставил ещё более эмоциональную запись в сторис, пожелав американцу смерти, писал NEWS.ru.

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