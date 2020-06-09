Американский фигурист Риппон жёстко ответил Ягудину

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев, комментируя ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что перед законом все равны.

Люди всегда возмущены в большей степени, когда участником происшествия становится публичное лицо. Перед законом все равны, — приводит его слова «Чемпионат». Депутат Госдумы РФ добавил, что «Ефремов регулярно появлялся на...