Американский актёр Бен Стиллер похвалил российского фигуриста

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Сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном первом месте после второго соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 45 баллов.

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе, а одиночник Марк Кондратюк второе место в произвольной программе. На втором промежуточном месте располагаются США — 42 очка, на третьем...