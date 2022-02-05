Американский актёр Бен Стиллер похвалил российского фигуриста
Актёр Бен Стиллер высказал уважение Кондратюку после проката в произвольной командника
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:18, 06 февраля 2022
Бен СтиллерФото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press
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Американский актёр, комик и режиссёр Бен Стиллер высказал в Twitter уважение российскому фигуристу Марку Кондратюку после проката в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен занял второе место в произвольной программе, выступив под номер «Иисус Христос — суперзвезда».
Уважение российскому фигуристу, который зажигал с программой «Иисус Христос — суперзвезда», — написал Стиллер в Twitter.
Российский фигурист за свою произвольную программу получил 181,65 балла. На первой строчке расположился японец Юма Кагиям, набравший 208,94 балла за прокат (10 очков). Тройку замкнул американец Винсент Чжоу — 171,44 балла (восемь очков).
Ранее сообщалось, что сборная России по фигурному катанию располагается на промежуточном первом месте после второго соревновательного дня в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. По итогам выступлений одиночников, танцоров и пар наша команда набрала 45 баллов.