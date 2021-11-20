Американских фигуристов госпитализировали после жёсткого падения на турнире

Выступающие в парном катании американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши получили травмы в результате падения с поддержки на турнире в Варшаве. После падения пару сразу же отправили в больницу. Сообщается, что у партнёрши есть подозрение на сотрясение мозга, а партнёр получил сильное рассечение головы. Видео с падения доступно на странице «Jubka_» в Instagram.

Опасное паление случилось во время исполнения поддержки в произвольной программе. Оба фигуриста головами ударились об лёд. Некоторое время они лежали на льду, пока им не оказали помощь. Их сразу же отправили в больницу.

Лю потеряла сознание. Возможно, у неё сотрясение мозга. О'Ши должен быть в порядке, но ему понадобится наложить швы. Он получил рассечение головы, — говорится в соцсетях.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями на турнире серии «Челленджер» Warsaw Cup 2021.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на разминке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Спортсменка не смогла самостоятельно покинуть площадку и была вынуждена сняться с турнира.