Американская всадница Николь Виллерс-Аматт погибла во время тренировки в Международном конноспортивном центре Morven Park в Лисбурге (штат Вирджиния).
40-летняя спортсменка упала с лошади, выполняя прыжки через бревно. Ей была немедленно оказана первая медицинская помощь, после чего она была доставлена в больницу, но спасти ей жизнь не удалось, пишет Horseandhound.
Виллерс-Аматт участвовала в соревнованиях по троеборью с 1990-х годов. Выступала на лошади по кличке Theodore O’Connor.
У спортсменки осталась двухлетняя дочь.
Ранее сообщалось, что сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, писал News.ru.
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