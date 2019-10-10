https://static.news.ru/photo/99f7f0f2-eb27-11e9-8a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolle Villers Amatt/Facebook

Американская всадница Николь Виллерс-Аматт погибла во время тренировки в Международном конноспортивном центре Morven Park в Лисбурге (штат Вирджиния).

40-летняя спортсменка упала с лошади, выполняя прыжки через бревно. Ей была немедленно оказана первая медицинская помощь, после чего она была доставлена в больницу, но спасти ей жизнь не удалось, пишет Horseandhound.

Виллерс-Аматт участвовала в соревнованиях по троеборью с 1990-х годов. Выступала на лошади по кличке Theodore O’Connor.

У спортсменки осталась двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что сборная России по выездке завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио, писал News.ru.