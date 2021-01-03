Американка выиграла гонку преследования на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Спорсменка из Соединённых Штатов Джессика Диггинс стала победительницей гонки преследования на 10 км свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски».

Она смогла преодолеть дистанцию за 26 54,1 секунды. На 5,6 секунды от неё отстала американка Рози Бреннан (второе место). Третье место заняла шведка Фрида Карлссон (+10,7). Представительница России Юлия Ступак стала пятой (+59,4).

Гонка прошла в швейцарском Валь-Мюстаире. Следующий этп запланирован на 5 января и пройдёт в Италии. В этот день соревносаться будут как мужчины, так и женщины, но с раздельным стартом.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования на дистанции 15 километров вольным стилем на этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Лидер пришёл к финишу с результатом в 32 минуты 11,1 секунды.