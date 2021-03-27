Американец Нэтан Чен выиграл чемпионат мира, Коляда — пятый

Американский фигурист Нэтан Чен, выступающий под руководством Рафаэля Арутюняна, стал трёхкратным чемпионом мира в соревнованиях мужчин. Ранее спортсмен выигрывал мировое первенство в 2015 и 2019 году.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 320 баллов. Второе место занял японец Юмо Кагияма (291,97), третьим стал Юдзуру Ханю (289,18). Михаил Коляда расположился на пятой строчке.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа в танцах на льду состоится 27 марта. Начало соревнований в 19:00 по московскому времени.
Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.