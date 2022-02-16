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Алёна Косторная снова сломала руку

Фигуристка Косторная получила перелом левой руки
14:49, 16 февраля 2022
Алёна Косторная снова сломала руку Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная получила перелом левой руки, сообщили в фанатском аккаунте фигуристки Kostornaia Team в Instagram.

Да, я опять сломала руку, теперь левую. Всё бывает, — сказала фигуристка на видео.

Алёна Косторная пропустила декабрьский чемпионат России из-за перелома кисти правой руки. В связи с этим она лишилась возможности поехать на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, ранее обвинённая в употреблении допинга, выиграла короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат она получила 82,16 балла.

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