https://static.news.ru/photo/d019c23c-57dd-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев считает непозволительным поведение спортсмена сборной России Матвея Елисеева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказывал, что Елисеев грубит тренерскому штабу сборной России. Алябьев подчеркнул, что это настоящее неуважение к специалистам и в Союзе биатлонистов России (СБР) не должны такого позволять.

Можно поспорить с тренером по каким-то вопросам, которые сложно решить. Но не грубить. Думаю, что как спортсмен Елисеев неплохой. Но, как мне кажется, ему нужен «хороший ремень»: чтобы правильно умел говорить, — цитирует Алябьева «Спорт день за днём».

Ранее тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды для выступления на чемпионате Европы, в который вошёл в том числе и Елисеев.

NEWS.ru писал, что Международный союз биатлонистов (IBU) перенёс чемпионат Европы — 2020 из Эстонии в Белоруссию из-за плохой погоды. Турнир пройдёт в Раубичах с 26 февраля по 1 марта. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обеспечит максимально комфортные условия для проведения турнира.