Алимов сменит Челышева на посту старшего тренера сборной РФ по скелетону

https://static.news.ru/photo/76d8346c-83c3-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Денис Алимов Фото: rusbob.ru

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан рассказал, что Денис Алимов летом сменит Анатолия Челышева на посту старшего тренера национальной команды.

С 1 июня пост старшего тренера сборной России по скелетону займёт Денис Алимов. Анатолий Челышев продолжит работать в сборной в качестве тренера, — цитирует Чабана ТАСС.

Алимов является личным тренером бронзового призёра Олимпиады 2014 года Елены Никитиной, которая в 2019 году первой из россиянок стала обладательницей Кубка мира. Челышев является тренером олимпийского чемпиона 2014 года Александра Третьякова и обладателя серебряной медали ОИ-2018 Никиты Трегубова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Никита Трегубов стал победителем чемпионата России по скелетону, который прошёл в Сочи. Второе место занял Александр Третьяков, бронзу завоевал Владислав Семёнов. В женских соревнованиях победительницей стала Елена Никитина, второе место заняла Рената Хузина, третье — Юлия Канакина.