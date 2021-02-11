Аликин: команда провалилась, а тренеры как зайцы разбежались по лесу

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин в эксклюзивном интервью NEWS.ru подверг критике тренерский штаб за подготовку к чемпионату мира, назвал его главные ошибки, объяснил, почему не считает Юрия Каминского биатлонным наставником, прокомментировал ошибки Светланы Мироновой и рассказал, что ждать от команды в оставшихся гонках.

— Вчера ожидали такого выступления в смешанной эстафете?



— Честно говоря, провала не ждал, а по-другому это не назовёшь. Решение тренеров подняться на эту высоту вызывало у меня сомнение. Анатолий Хованцев говорил, что восстанавливаться тяжело, если жить возле стрельбища. Лучше бы остановились внизу, в Бледе, и поднимались бы наверх на гонки. Но, видимо, у тренеров другие задумки. Они говорили, что за две недели прошли всю трассу, проанализировали ветер и солнце, акклиматизировались и изучили каждый метр дистанции. Но если человек функционально не готов, хоть что ему скажи, он не сможет. В гонке, в пылу борьбы всё забывается.

— Украинцы, проводившие сбор там же, показали хорошие скорости.



— Это говорит о том, что летом у нашей команды не была подготовлена функциональная база. Вся проблема в этом. Люди не дремали, делали определённую работу, приехали и получили результат. Украина боролась до конца, австрийцы и шведы тоже молодцы. Они уже завоевали медали чемпионата мира, а мы пока нет.

— Стоит ли по одной гонке делать выводы о готовности команды к чемпионату мира? Может, день был не наш, лыжи ехали плохо.



— Крест на команде ставить не будем. Думаю, лидеры соберутся, те же Логинов и Латыпов. У наших женщин по большому счёту лидера нет.

— Миронову позиционируют как лидера, а она заваливает эстафету на втором чемпионате мира подряд.



— Так это вопрос к её личному тренеру Михаилу Шашилову и к тренеру по стрельбе.

— В интервью Миронова говорила о нестандартном подходе к стрельбищу и случившемся перевосстановлении, из-за чего она не могла навести прицел на мишень. Неужели нельзя было отработать все эти нюансы за две недели?



— Они сами себе противоречат. Они жили всё это время наверху, где не так просто места достать. Зачем туда рвались? Лучше бы уехали в другое место и там спокойно готовились, а к чемпионату мира бы спустились. А там ни восстановиться толком нельзя, ни подготовиться. Я не знаю, чем они эти две недели занимались. Они ерунду говорят на эмоциях после гонки. Можно было изучить за две недели подход к каждой установке от и до. Но иногда надо думать, что говоришь. Ты команду подвела, а пытаешься валить на подход. Кто тебе мешал этот подход изучить? Другим командам это не помешало.

— Успешные результаты команды в январе не оказались ли преждевременным набором формы?



— Европейцы в паузу сидели дома и справляли Рождество, а наши поехали в горы, добились этого кратковременного эффекта и выступили более-менее нормально. В Италии была ситуация, которую мы раньше разрабатывали ещё в мою бытность работы в сборной. Мы жили на высоте 1 100 метров, а поднимались на 1 650 на три-четыре часа и снова вниз. Дышали и восстанавливались хорошо, а большинство команд жили в отеле наверху. То, что команда так готова, вина тренерского состава. Можно было восстановить команду после Антхольца и сделать подводящую работу к главному старту. Честно говоря, я не признаю Каминского как биатлонного специалиста. Пусть идёт в лыжные гонки и там кого-нибудь тренирует. В биатлоне он полный ноль. Скажите, кто у нас из участников чемпионата мира с ним готовился?

— Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев...



— Бабиков как туда попал? Какой отбор он прошёл, какие критерии выполнил? Гараничев входит в топ-30, он отобрался, тут вопросов нет. А Бабиков занял в Ижевске 24 место и уехал. На Кубке мира он в преследование не попадал. За какие заслуги он попал на чемпионат мира? Стрельнул раз в эстафете и всё. И он же не выиграл свой этап. На тренерском совете зададут вопрос, почему вы взяли Бабикова? Каминский спасает свою шкуру, потому что остались в строю только два человека, которые с ним работали — Латыпов и Бабиков. Бабиков при этом совсем не бежит, а Латыпов вчера тоже ничего особенного не показал.

Остальные участники чемпионата мира тренировались индивидуально. Что это за тренер? Вот и не надо удивляться. Вспомните, как в Австрии журналисты задали вопрос Каминскому после провальной гонки, а он ничего не смог ответить. Стоит и молчит в прямом эфире. Это что за старший тренер, если он не в состоянии ответить на прямой вопрос корреспондента? Он выглядел как ребёнок, получивший двойку, перед всем классом. Просто смешно. В другом интервью он говорит: «Ход здесь ни на что не влияет, влияет только стрельба». Я думаю: «Ты что, совсем что ли?» И этого человека привели в сборную команду. Какие проблемы он может решить, какие результаты показать? Лидеры Александр Логинов и Матвей Елисеев тренировались отдельно. Вчера мы слышали одни отговорки, а старшие тренеры за результат даже не вышли отвечать.

— Валерий Польховский давал интервью.



— Главный тренер их прикрывает. Не его прерогатива давать интервью и за всех отдуваться. Я понимаю, что Валерий Николаевич берёт на себя ответственность, но зачем это делать? Пусть старшие тренеры расскажут, как они подготовили команду к таким результатам. Вместо этого Шашилов с Каминским по лесу разбежались как зайцы.

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Что ждёте от команды в дальнейших гонках? Миронова сможет психологически восстановиться после такого старта чемпионата?



— У Мироновой психология мало чего решает. Она в интервью чувствовала себя уверенно, даже с небольшой наглостью, но собраться не смогла, подвела команду. Может, в личных гонках лучше получится.

— Как оцените состояние действующего чемпиона мира Александра Логинова?



— Он профессионал в расцвете сил, должен собраться. Но соперники подошли во всеоружии: норвежцы, французы.

— На последнем круге он проиграл лидерам немного.



— Да, но ему деваться было некуда. Я по его мимике видел, что он шёл на морально-волевых, из последних сил. При этом трасса Логинову идеально подходит, сложена под него. Он любит бежать прыжками в короткие подъёмы, но в этом году ногами не готов. Постоянно идёт и терпит, через силу, без лёгкости, а когда так идёшь, это обязательно скажется на стрельбе.

— Говоря о допущенных ошибках в предсезонный период, тренеры подчёркивают, что не смогли выполнить всю необходимую работу, так как из-за коронавируса команда собралась только в июле, а Логинов и вовсе не готовился со сборной.



— Зачем всё списывать на коронавирус? Другие страны абсолютно также готовились в условиях ограничений. У нас просто слабый тренерский штаб, который не может подготовить спортсменов и подвести их к основному старту сезона. Биатлонисты выполняют их задания. Я не понимаю, зачем Польховский распустил на самоподготовку значительную часть команды? Может быть, даже спортсмены понимают, что тренер пришёл не тот и не хотят с ним готовиться? А сейчас команда пожинает плоды решений руководства, которое сначала распустило спортсменов, а потом поставило таких наставников.

Женский биатлон более непредсказуемый, тем более с такой погодой. Может быть, у девчонок и получится что-то зацепить при удачной обстановке, а в целом будет тяжело. Я не соглашусь, что сервис плохо сработал в эстафете. Видел, когда Логинов шёл со шведом, они по очереди друг друга толкали, так как сзади в потоке идти легче, но лыжи у обоих работали нормально. Сама функциональная подготовка хромает.

— Обычно последний круг как раз является индикатором функциональной подготовки, а там никто не смог прибавить?



— Да. Раньше Логинов мог отыграть 15 секунд, а сейчас он терпит, чтобы ещё больше не проиграть. Видно, что ход не его, а если ты не готов ходом, то и стрелять тяжелее, и идти по секундомеру, и ориентироваться на лидеров. Не думаю, что в мужской команде что-то изменится в гонках. Останется теперь рассчитывать только на эстафету. С такими ногами, как у наших, спасти могут только нули. У австрийцев тоже ход не ахти, а вчера с двумя дополнительными патронами забрались на пьедестал, а мы уже Канаде проигрываем. Вот до чего докатилась великая биатлонная страна.